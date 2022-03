Ukraina aktivist puhkes Boris Johnsonit küsitledes nutma: kolmas maailmasõda on juba alanud ja Ukraina lapsed võtavad pommitabamused enda peale

Võrreldes Eestiga oli Poolas toimunud pressikonverents veidi emotsionaalsem. Ukraina korruptsioonivastase võitluse keskuse juht Daria Kaleniuk, kes Johnsonilt kriitilisi küsimusi küsis ning rusuvate emotsioonide all nutma puhkes, oli Ukraina-Poola piiri ületanud mõni päev varem, vahendab The Guardian.

«Ukraina naised ja lapsed on sügavas hirmus, sest taevast langevad pommid ja raketid. Ukraina inimesed paluvad meeleheites lennukeelutsooni, et oma riiki kaitsta,» sõnas Kaleniuk ning rõhutas lennukeelutsooni vajalikkust.

Daria Kaleniuk FOTO: Leon Neal/AP/Scanpix

«Mis on alternatiiv lennukeelutsoonile? NATO ei ole valmis kaitsma, sest NATO kardab kolmandat maailmasõda. Mis on aga alternatiiv? Vaadata pealt? Kolmas maailmasõda on juba alanud ja Ukraina lapsed on need, kes pommitabamused enda peale võtavad.»

«Te räägite rohkematest sanktsioonidest, peaminister, aga Roman Abramovitš (Vene oligarh) ei ole sanktsioneeritud, ta on Londonis. Tema lapsed ei ole pommirünnakute all, ta lapsed on Londonis. «Putini lapsed on Hollandis ja Saksamaal.»

«Te olete Poolas. Te ei ole Kiievis, peaminister. Te ei ole Lvivis. Sest te kardate.»

Incredibly powerful moment at Boris Johnson’s press conference in Poland pic.twitter.com/QHgWfjjrHv — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) March 1, 2022

Johnson ütles vastuses, et lennukeelutsoon pole kahjuks võimalik. «Ma tahan öelda, et ma teadvustan, et ei ole palju, mida me saame Suurbritannia valitsuse tasandil teha, et aidata teid nii, nagu te soovite. Ma pean olema selles suhtes aus. Kui te räägite lennukeelutsoonist...kahjuks tähendaks see seda, et Ühendkuningriik tegeleks Vene lennukite allatulistamisega ja osaleks otseses võitluses Venemaaga. See on miskit, mida me ei saa teha,» vastas Johnson.