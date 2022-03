EESKUJUD ⟩ Koolipoisid soetasid taskuraha eest ukrainlastele toidukraami: müüja vaatas suurte silmadega

Esmaspäeva õhtul jagati Kalamaja Facebooki kogukonnagrupis fotot kahest poisist, kelle toidukorv oli täis konserve ja šokolaadi.

«Rimis kaks poissi, Miron Ljutjuk ja Eric Mark ostsid oma taskuraha eest hulga konserve ja šokolaadi. Küsisin, mis teete selle hunnikuga. Vastasid, et saadavad Ukrainasse,» kirjutas Facebooki posituse teinud härra.

Teisipäeval väisasid poisid «Ringvaate» stuudiot.

Miron Ljutjuk rääkis, et saab hästi aru, mis olukord praegu Ukrainas valitseb. «Seal on sõda, inimesed on kaevikutes.» Küsimusele, miks sõda puhkes, vastas Miron, et Venemaa tahab Ukrainat endale. «Isa rääkis, et Venemaa tahab, et oleks vahe Venemaa ja Euroopa liidu vahel, et siis neil on kuidagi mugavam. Kõigepealt oli väike sõda ja nüüd hakkas pommitamine.»

Noormees ütles kindlalt, et see kõik on halb ja vale. «Ma ei saa üldse aru, miks nad nii teevad.»

Miron kuulis sõja puhkemisest, olles ise Inglismaal. «Reedel ütles ema, et Kiievis algas sõda. Tahtsin juba Inglismaal kohe kuidagi aidata, aga see oleks kallim olnud,» tõdes ta.

Samal päeval tagasi Eestisse lennanud poiss võttis kodust taskuraha ja lippas poodi.

«Võtsin 100 eurot ja poodi minnes nägin koridoris Ericut. Võtsin ta poodi kaasa,» meenutas ta. Rimist ostsin poisid nii konserve kui šokolaadi.

«Kõik küsisid, et miks meil nii palju sööki on vaja. Ütlesime, et saadame Ukrainasse. Teenindaja vaatas suurte silmadega, et mis toimub.» Kassas olevat üks härra andnud poistele suisa enda Rimi kaardi, millega heategijad said 10 protsendise soodustuse.

«Inimesed on imelised»

Mironi isa Bogdan Ljutjuk rääkis, et teadis vaid, et poeg läks saja euroga poodi.

«Kui nad tagasi tulid, mõtlesin, et kuidas nad küll kohale jõudsid,» meenutas ta, öeldes, et toidukott oli olnud meeletult raske.