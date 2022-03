Eesti kontserdikorraldaja päästis Venemaale lõksu jäänud artisti, kes annab täna õhtul heategevuskontserdi

«Lugu on tegelikult selline, et see bänd lendas 24. veebruari hommikul Venemaale. Kui nad seal maandusid, said nad teada, mis toimub,» räägib Damn.Loudi eestvedaja Roman Demchenko, kuidas sattus täna õhtul Sveta baaris Ukraina toetuseks lavale astuv bänd Venemaal olukorda, kus nad sealt enam minema ei saanud.