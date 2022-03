«Väljakannatamatu olukord!» Komandeeringusse läinud eestlanna on Kiievis lõksus

«Paljud teist on juba kursis, et ma asun endiselt Kiievis, sõjapiirkonnas. Hetkel pakub välisministeerium vaid turvalist marsruuti Poolast Eestisse. Kõik muu, taksojuhid, kes viimasel hetkel keelduvad kohale viimast, vabatahtlikud, kes viivad ainult naisi ja lapsi, ja rahvast pungil rongid, sõidavad ilma täpse sõiduplaanita põhimõttel «kes ees, see mees!»,» kirjutab Kiievisse töölähetusse läinud Aljona ühismeedias.