Tallinlane toob Poola piirilt Eestisse 39 ukrainlast: mingil hetkel märkad kellegi tühja pilku, kellegi pisaraid

Vene väed alustasid Ukrainas pealetungi 24. veebruaril. Pühapäeval, 27. veebruaril pakkus Tallinnas elav Kristjan end appi võrukate kokku pandud meeskonda, mis hakkas liikuma Ukraina piirile.

«Olen teel Poola-Ukraina piirile koos heategevusorganisatsiooniga Saagu Parem ja Merling Reiside kahe bussiga,» teatas Kristjan Facebookis 27. veebruari õhtul veidi enne üheksat. «Bussis on hulk Võrumaa inimeste poolt saadetud asju ning kokku üle saja istekohta neile, kes tahavad Eestisse tulla.»

Merling Reisid on varemgi silma paistnud abikäe ulatamise poolest, mille eest ettevõte sai vabariigi aastapäeval Võru linnalt aasta toetaja tiitli, vahendab Lõuna Postimees.

Kunagi Võrus elanud Kristjan uuris Facebookis sõpradelt ja tuttavatelt, kas neil on sugulasi või tuttavaid, kes liiguvad Ukrainast Eestisse. «Me liigume hetkel suunaga Medõka piiripunkti (kohal 28.02 kella 10.00st loodetavasti). Olen kogu tee saadaval, seega andke teada, me saame teha vajalikke peatuseid,» lubas Kristjan.

Esmaspäeval, 28. veebruaril jagas Kristjan videoklippi Poola-Ukraina piirilt. «Medõka piiripunkt on tõesti hetkel sisuliselt toiminguteta. Ühtegi autot me üle tulemas ei näinud. Ka jala liikujaid näha ei olnud. Liigume tagasi lähimasse suuremasse punkti, kuhu saabuvad inimesed piirilt ja väidetavalt ka rongidega,» täpsustas eestlane.

1. märtsi varahommikul andis Kristjan Facebookis teada, et bussiga liigutakse tagasi Eesti poole. Bussis on kokku 39 ukrainlast, emad ja lapsed. «Pühapäeval sain teada, et võrukate poolt pandud kokku meeskond liigub Ukraina piirile. Andsin teada, et ma saan vajadusel appi minna, ning 30 minutit hiljem oli vaja panna kott kokku.»

«Kui palju ka ei püüdnud, siis oli sinna raske panna asju, mida tundus vaja minevat, kuid täpselt ühe koti jagu seda teha sai. Nüüd siin reisil tulevad tuhanded inimesed oma kodust oma järgmisesse eluetappi üks kott seljas ja laps või lapsed kõrval,» kirjeldas Kristjan.

«Mul on hea meel, sest eesmärk on täidetud ühe bussi ulatuses. Võrumaa heade inimeste poolt saadetud soojad riided, toidud, joogid ja muu abi on edukalt antud üle organisatsioonidele, kes nad vajalikult ära jaotavad ning edasi toimetavad.»

Kristjan lisas ühismeedias, et bussis olijatest noorim on kolmeaastane, vanim 84. «Me liigume vaikselt ja igaühel omad mõtted ja tunded kaasas. Mingil hetkel märkad kellegi tühja pilku ja kellegi pisaraid. Aeg teeb oma töö ja loodab, et see on millegi uue ja vajaliku algus nende elus ning mitte takistuseks sel teel.»

«Võru inimesed tegid suure algatuse ja mina liitusin juba alguse saanud ettevõtmisega,» täpsustas Kristjan Elu24-le ja lisas: «Miks? Kuulasin ennast ja sisetunne ütles, et tuleb minna.»