KÜBERRÜNNAK ⟩ Häkkeri ohver: mingi kaak külmutas kõik meie pere välisel kõvakettal olevad pildid

Möödunud nädalal teatas veebileht Techpowerup.com, et kui sul on Asustori toodetud võrku ühendatud väline kõvaketas ehk NAS (Network Attached Storage), tuleks see viivitamatult välja lülitada või võrgust lahti ühendada. Samal päeval tormas rohkelt Asustori kasutajaid Redditisse ja ettevõtte foorumitesse, kus kurdeti, et nende seadmed on nakatunud lunavararünnakuga Deadbolt, mis on krüpteerinud kõik ketastel olevad failid. Lahtikrüpteerimise võtme lubab kurjategija saata juhul, kui üle on kantud 0,03 Bitcoini (2. märtsi seisuga umbes 1200 eurot). Mitteametlikel andmetel tabas küberrünnak vähemalt 2000 seadet.