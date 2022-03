Piret Laos oma lauluoskusest: teen seda vaid vannitoas... ja sealt edasi see laul minuga kaasa ei tule!

Kanal 2 ekraanile jõudis uus meelelahutussaade, mis kannab nime «Ma näen su häält». Formaat näeb ette, et stuudios on arvajate paar, kelle ülesanne on seitsme täiesti tundmatu laval seisva inimese seast eristada need, kes tegelikult laulda oskavad, ja need, kes ei oska ehk teesklevad.

Läbi eri voorude peavad arvajad valikuid tegema välimuse ja vihjete põhjal. Valikut lihtsustab stuudios viibiv nõunike kogu, kuhu kuuluvad mitmed Eesti staarid, teiste hulgas Evelin Võigemast, Andrei Zevakin, Grete Kuld, Mart Juur ja Estoni Kohver. Saadet juhib Piret Laos.

«Ma loodan, et see saade viib kasvõi korraks inimestel Ukrainaga seotud muremõtted eemale. Arusaadavatel põhjustel on hirmu ja muret palju, kuid raskel ajal on ellu vaja ka positiivset nooti,» märkis Laos.

Laos lisas, et saate formaat pärineb Lõuna-Koreast ja eri maailma paikades on seda väga palju kasutatud. Tema jaoks seisneb saate erilisus selles, et seal saavad särada täiesti tundmatud inimesed. «Mul on siiralt hea meel, et Eestis on nii palju andekaid lauljaid! Saade toob meie ette ägedaid inimesi ja nii mõnigi võib saada siit oma lauljakarjääris tuule tiibadesse. Üks on kindel, pakume televaatajatele tõeliselt toredaid üllatusi,» sõnas ta.

«Kusjuures, ega ma ise ka ei tea, kes on saates laulja või teeskleja. Kui teaksin, siis oleks keeruline end publiku ees tagasi hoida. Õnneks on saate meeskond otsustanud nii, et ma ei tea õiget lahendust. Aga... seda põnevam mul on ka endal, lõpuni välja on pinge sees,» muigas saatejuht.

Laos avaldas, et oli juba võtete alguses siiralt üllatunud selle üle, kui palju on Eestis avalikkusele seni tundmatuid ja suurepäraseid lauljaid. «Ütlen, ausalt... oi, kui palju üllatusi siin saates tuleb! Meie seas on nii palju andekaid inimesi ja tundub, et neid on veel peidus. Nad on siiani laulnud vaid kodus või oma perekondlikel üritustel – aga varsti on nad võibolla Saku Suurhalli laval,» sõnas ta.

Kas saatejuht ka ise laulda oskab? «Kui noor olin, siis mulle meeldis laulda. Täna jääb aga minu laulmine vannituppa, sealt välja ta minuga kaasa ei tule. Küll aga olen päris hea ümiseja – teen seda nii tänaval kui ka teistes avalikes kohtades, teinekord veel nii, et isegi ei pane tähele,» rääkis Laos.

«Olin saatejuhi töö pakkumisega kohe nõus, siin pole ju midagi mõelda, tegu on absoluutselt Eesti kõige parema produktsioonitiimiga. Olin nende kutse üle äärmiselt meelitatud. Oma peas ma ei leidnud ühtegi mõtet selle kohta, et ma ei tahaks seda teha. Kui võrrelda uue saate köögipoolt Kanal 2 saatega «Õhtu», siis ütlen kohe, et need on oma olemuselt nii erinevad. Minu jaoks on täielik väljakutse teha midagi nii teistsugust,» avaldas Piret Laos raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Uus suursugune tele-show «Ma näen su häält» üllatab, naerutab ja tekitab vaatajas põnevust igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s.