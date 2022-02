ELU25 ⟩ Hannibalsson: NATO peab halvama Putini tuumanupu

Kolmanda maailmasõja lävel me Hannibalsssoni hinnangul veel pole. „Kuid Putin on ikka ja jälle näidanud, et ta ei kõhke sõjalise jõu kasutamisest, kui ta on piisavalt kindel, et pääseb sellest suuremate probleemideta. Kes ta on? Endine KGB ohvitser, kes on avalikult väitnud, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 20. sajandi suurim katastroof. Venemaa diktaatorina on tal põrgulik missioon: taastada Vene impeerimum. Ja teha nii, et Venemaad kardetaks tuumarelva omava ülijõuna,“ ütles Hannibalsson.