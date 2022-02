Veised lagunesid otse karjamaal. Loomakasvataja Tiiu: meil on hooldatud kari

«Me oleme nii väikesed ja me oleme tülinas,» ütleb proua Korpus ise ja saadab lugema Kullamaa osavalla protokolli, kuidas Korpuste juures «need maad ja värgid on». Ta osutab Kullamaa osavallavolikogu liikmele Einar Pärnpuule, kellega tal on enda sõnul juba pikemat aega kana kitkuda.

Kas ka maavaidlus?

Naise sõnul noolitakse loomadega seotud probleemide varjus hoopis midagi muud. Väidetavalt on Pärnpuu teinud nii palju kaebusi hoopis sellepärast, et talunike maa endale saada. «Ta ei tunnista seda, mis on võõras vara,» põrutab talunik ja jätkab: «Mul ei ole Pärnpuu vastu mitte mingisugust austust!»

Kui «Kuuuurija» möödunud suvel Pärnpuult küsis, mida mees kogu loost arvab, vastas ta, et ei ole Tiiut juba aastaid näinud. «Mismoodi ma teda kiusan? Kui inimene ei oska ega suuda oma looma pidada, siis ei ole ju selles keegi teine süüdi,» sõnas ka ise talunikuametit pidav Pärnpuu. Samuti kinnitas temagi, et olukord Tiiu karjamaal pole kiita ning ta ei mõista talunikuproua süüdistusi kohalike elanike aadressil.

PTA Tiiu Korpuse veiseid püüdmas. FOTO: Elu24

PTA mingit maavaidlust kohapeal ei näe. Küll aga näevad ametnikud siin halvasti koheldud loomi ning pidevatest hoiatustest vanapaarile enam ei piisanud.

Juba suvel kinnitas ka PTA, et nad hoiavad Korpuste loomapidamisel silma peal ning käimas olid ka erinevad menetlustoimingud. «Põllumajandus- ja toiduamet on selle kohaga tegelenud väga pikka aega. Tegemist on suguluspaarituses oleva karjaga, kus pullide töö tõttu olid mullikate tagumised kondid paljaks nühitud, kärbseparved peal, mis on täiesti lubamatu,» kirjeldab PTA peaspetsialist Tiina Kukk olukorda. «Lisaks on karjamaa täis võrke, need on vasikatele ohtlikud, karjamaal korjused vedelevad...»

Veised lähevad oksjonile

Jaanuaris jõudiski asi lõpuks nii kaugele, et amet tuli loomi jõuga ära viima. Miks see kõik aga nii kaua aega võttis? «Tegelikult neile anti aega ja Tiiu pidi kõikidest oma loomadest 11. jaanuariks ise lahti saama, aga kuna ta loomapidamist jätkas, tuli PTA-l siiski sekkuda,» selgitab Kukk. «Kuna talunik ise seda ei teinud, siis me püüame loomad kinni, nad viiakse loomade pidamiseks sobivasse kohta, kuulutatakse välja oksjon ja loomad ostetakse ära. Need loomad ei lähe tapmisele!» rõhutab Kukk veiste saatust.

Tiiul jääb aga õigust ülegi. «Filmige-filmige! Kui temalt loomad ära võtta, tõmbab paela kaela!» ähvardab ta. «Küll te siis näete seda!»

Mis on Tiiu veistest tänaseks saanud?

«Üks pull on eutaneeritud, kuna ta ründas inimesi,» lausub Kukk. Peaspetsialisti ennast ründas aga ka proua Korpus isiklikult. «Ta lõi mind küünarnukiga vasakusse kätte ja närvipõimikusse, nii et see halvas käe ära,» lisab Kukk, kes juhtunu kohta ka politseile avalduse tegi.

Siiski usub ta, et vanapaari näol oli kunagi tegemist korralike karjapidajatega. «Aga aeg on muutunud ja jõud ei käinud üle, sest kui on suguluspaarituses kari, siis ta pidevalt ju suureneb,» arutleb spetsialist.