KUUMAD PUHKUSEKAADRID ⟩ Lauljatar Liis Lemsalu mõnuleb Mehhikos

Sel puhkusehooajal on paljud Eesti staarid veetnud oma puhkuse just Mehhikos. «Seal on 30 kraadi päeval, 25 kraadi öösel,» kirjeldas Mehhikost saabunud Marko Reikop sealset kliimat.

Reikopil õnnestus käia Mehhikos odavamalt kui tavaliselt, sest ameeriklased reisivad praegu vähem. «Muidu on see väga kallis koht, kui ma eelmine aasta plaanisin minna, siis hotelliöö maksab seal umbes 200 dollarit ja see on minu jaoks liiga palju maksta. [...] Hinnad olid väga tugevalt langenud ja hotelliöö sai alla saja euro, pealinnas 70 eurot öö.» Saatejuht rõõmustas, sest see võis olla tema sõnul elus ainuke hetk, kus ta sai Mehhikosse minna, kirjutas Elu24.