Möödunud aastal purunes tõsielustaar Kim Kardashiani ja räppar Kanye Westi abielu. Tänaseks on Kardashian õnnelikus suhtes, kuid räpparil on viimase aasta jooksul olnud mitu silmarõõmu. Kõige värskem Westi silmarõõm on aga eksabikaasa täielik koopia.