Elu24-l avanes võimalus istuda pooleks tunniks maha Blind Channeli vokalisti Niko Vilhelmiga. Kohe selgus, et ka tema on maailmas toimuvast šokeeritud. «Me oleme kõik täielikus šokis. Kõigepealt on meil pandeemia ja siis mingi tüüp arvab, et nüüd oleks aeg sõjaga alustada – see ei ole lahe! Kuradile sõda! Sõjal ei peaks 2022. aastal enam maailmas kohta olema. See on nõme! Me oleme sellest viimasel ajal palju rääkinud, nagu ka ilmselt kõik teised – meie oleme šokis,» tunnistab muusik.