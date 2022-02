VIDEO ⟩ Lea Dali Lion tähistaks täna oma 48. sünnipäeva: kahjuks võttis saatus meilt hea inimese, ema ja tütre

«Kui ma oleksin teadnud, et asjad selliselt lähevad, siis oleksin juba ammu teda tema ukse taha ukulelega üllatama läinud, kuid tahtsin, et üllatus oleks perfektne, aga tegelikult peab see tulema lihtsalt südamest. See ei peagi alati ideaalne olema! Nii ma jäingi hiljaks…» kurvastab kirjanik, kuid lisab: «Tegin üllatuse natuke teisel kujul ikkagi ära.»