Ukraina sõja ajal on lendu läinud linnalegend Kiievi vaimust ehk hävituslennuki piloodist, kes lasi ühe päevaga alla kuus Vene lennukit. Õhuäss tuli jutuks ka ETV saates «Esimene stuudio», kus Eesti õhuväe ülem nentis, et sellised saavutused täiesti võimatud ei olegi ja tõdes, et taolised legendid aitavad kaasa moraalile.

Vene väed alustasid Ukrainas paeltungi 24. veebruaril. Venemaa presidendi Vladimir Putini väitel tuleb neil Ukraina puhastada natsidest ja narkomaanidest, kes on seni seda riiki juhtinud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles 28. veebruaril, et Venemaa invasiooni jooksul on Ukrainas saanud surma 16 ja haavata 45 last, vahendab Postimees. ÜRO inimõigusjuht Michelle Bachelet ütles esmaspäeval, et Ukrainas on hukkunud vähemalt 102 tsiviilisikut, nende seas seitse last, kuid lisas, et ohvrite tegelik arv on kardetavasti palju suurem.

«Ukrainlased on maailmale näidanud, kes me oleme. Ja Venemaa on näidanud, milliseks ta on muutunud,» ütles Zelenskõi.

Venemaa rünnakutele päevi vastupanu näidanud Ukrainale elavad kaasa paljud, kes jagavad sõjaga seonduvat ka ühismeedias. Aga lisaks kangelaslikele tegudele, mis on ka päriselt juhtunud ja mida sotsiaalmeedias innukalt levitatakse, on lendu läinud ka legend The Ghost of Kyiv'ist ehk Kiievi vaimust.

Kes on Kiievi vaim?

Esimesed märgid Kiievi vaimust ilmusid ühismeediasse juba 24. veebruaril, kui Twitteri kasutaja Aladin jagas kolme videoklippi Kiievi kohal lendavast hävituslennukist MiG-29, vahendab taskandpurpose.com.

Neid originaalvideoid jagati ühismeedias tuhandeid kordi ning mõned säutsusid lisaks, et Ukraina hävituslennuk on alla lasknud mitu Vene lennuki. Sealt hakkas lugu kasvama ning levis kulutulena teistesse sotsiaalmeedia kanalitesse.

Lõpuks väitis Hispaania meediaväljaanne Marca, et Ukraina hävituslennuki piloot on alla lasknud järgmised lennukid: kaks SU-35, SU-27, MiG-29 ja kaks SU-25.

Isegi Ukraina kaitseministeerium lisas loole hoogu juurde ning jagas ühismeedias videoklippi Vene lennuki hävitanud MiG-29st. Hiljem aga selgus, et antud videoklipp oli kokku pandud lennustimulaatori programmiga, vahendab The Independent. Faktikontrolli tegi ka Reuters, kes tõestas, et allolev video Kiievi vaimust ei ole autentne.

25. veebruaril jagas Ukraina endine riigipea Petro Porošenko Twitteris pilti MiG-29 hävituslennuki piloodist, kelle ta nimetas Kiievi vaimuks. «See Ukraina uhkus hirmutab vaenlasi. Ta on alla lasknud kuus Vene pilooti. Selliste võimsate kaitsjatega võidab Ukraina sõja,» kirjutas Porošenko.

Kuigi üks Kiievi vaimu videoklipp osutus valeks, ei suutnud see õhuässa legendi levikut pidurdada. Nii mõnedki on avaldanud ühismeedias arvamust, et nad väga tahavad uskuda, et Kiievi vaim on päris ja isegi kui ei ole, siis see neid väga ei huvitagi.

Märkimisväärsed numbrid

Pole üllatav, et ühismeedias levivad lisaks faktidele väljamõeldud lood. ETV saates «Esimene stuudio» tuli 27. veebruaril jutuks n-ö sõjaudu ning täpsemalt just nimelt Kiievi vaim.

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

«Kuidas soovitate teie võtta jutte Ukraina õhuässast, kes on lasknud ühe päevaga maha viis (ühismeedias väidetakse, et koguni kuus – toim) Vene lennukit ja on teeninud nagu II maailmasõjas õhuässa tiitli?» küsis saatejuht Eesti õhuväe ülemalt Rauno Sirkilt.

«Ega see võimatu ei ole, väga tahaks uskuda, et see on tõsi. Ja fakt on see, et keegi neid lennuvahendeid seal alla laseb. Kas see on nüüd Kiievi vaim, kes seal lendab, aga fakt on see, et need lennuvahendid on alla lastud ja selliste legendide loomine [...], see ju aitab moraalile kõvasti kaasa,» nentis Sirk.

«Numbrid võivad olla üles– ja allapoole, aga see arv lennuvahendeid, mis on alla lastud, sellise õhutõrjesüsteemi kohta, mis Ukrainal praegu on, see on väga märkimisväärne.» Rauno Sirk

«Sõjad sünnitavadki legende,» sõnas ka välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja lisas: «Mõned võivad olla niisugused legendid, mille päriselt tõele vastavust me ei oska hinnata. Teised legendid on faktilised. See, kuidas Ukraina president on käitunud, Ukraina president, kelle poolt ei hääletanud sugugi mitte kõik ukrainlased, ma arvan, et täna esindab kõiki neid, kes oma riiki kaitsevad. Tema otsus jääda Kiievisse, tema lakkamatu diplomaatiline tegevus sealt, aga ka tema pöördumised rahva poole. Ma arvan, et sellest räägitakse tulevikus legend, sõltumata, kuidas nüüd täna öösel või homme päeval see sõda läheb. See on olnud [...] kangelaslik.»

Eesti õhuväe ülem tõi saates välja, et ukrainlaste saavutused Vene lennumasinate hävitamisel on olnud märkimisväärsed. «Numbrid võivad olla üles– ja allapoole, aga see arv lennuvahendeid, mis on alla lastud, sellise õhutõrjesüsteemi kohta, mis Ukrainal praegu on, see on väga märkimisväärne.» Võrdluseks tõi ta kampaaniad Iraagis ja mujal, kus kuude ja aastatega on kaotused olnud üksikud. «Aga siin räägime juba ühe-kahe päeva jooksul üle kümne, kahekümne kanti,» nentis Sirk.