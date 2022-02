Kanadast pärit Linda Evangelista oli 90ndate tippmodell, kes mõne aasta eest avalikkuse eest kadus. Tänaseks on teada, et selle põhjuseks oli iluprotseduur, mida ta ajavahelikul 2015. aasta august kuni 2016. aasta veebruar endale teha lasi, vahendab Page Six.