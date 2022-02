Saates «Ma näen su häält» osalenud sekretär on WAF-is lausa õpetaja

Viljandist pärit Jana Abzalon on meediast juba varem läbi käinud, seda peaaegu seitse aastat tagasi kui ta avaldas oma uue loo. Peale seda aga tekkis vaikus ning temast polnud suuremalt väga midagi kuulda olnud.

Abzalon ei kõhelnud sekunditkui, kui saate tegijad küsisid temalt otse, et kas naine sooviks saatest osa võtta. «Mäletan, et olin sellel hetkel tööl koosolekul, kui see küsimus esitati läbi sõnumi ja ilma sekunditki mõtlemata ütlesin sellele ideele - jah!»

Ma näen su häält- Sekretär. FOTO: Rauno Liivand

Lavale astudes oli naisel tekkinud lausa suur dilemma, sest tegelikkuses on ta mõlemat- laulja kui sekretär, kuid teda esitleti siiski kui kontori töötajat. «Proovisin jääde võimalikult palju iseendaks, aga samas mitte välja näidata emotsioone,» kirjeldab ta oma olekut laval.

Ta tunnistab, et seal olemine ja nõunike ning osaliste petmine oli üsnagi keeruline ettevõtmine, mis tekitas ta peas küsimuse : «Kes ma siis tegelikult päriselt olen ja kuidas keegi mind koheselt näeb ilma sõnaga lausumata ja puhtalt minu oleku ja ruumi sisenemisega.»

Ka laval seista oli Abzaloni jaoks päris raske, sest seal tuli lihtsalt seista ja kuulata inimeste mõtteid, kuidas nad teda nägid. See oli tema jaoks huvitav olek nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt.

«Tekkis hetki, kus tõesti tahtsin naerma ka pursata. Nõunikud on kõik väga kihvtid ja värvikad kujud ja nende mõttekäigud olid kindlasti sellised, mis ei jätnud külmaks mind. Eriti hästi on meeles hetk, kus arvati, et minu esinemise pilt on lavastatud,» muigab naine.

Laulmisega on naine aga kokku puutunud väga palju- õppinud Otsa koolis jazz-popp laulu ja selle lõpetanud, kirjutanud ise muusikat ja esinenud. Viimastel aastatel on ta aga pigem õpetamisega tegelenud ning tal on suur rõõm ja au seda teha nüüd WAF-is.

Tuleb välja, et ka oma bänd nimega Feel Good, mis esitab erinevaid covere-id. «Nagu iga esinemisega, siis ka selle saate puhul näpistas seest mind pisike närv. Aga see pidi tegelikult hea olema. Siis tunned ikka, et elad ja teed õiget asja ja tahad siiralt ja südamest, et kõik õnnestuks,» lisas Abzalon.

Loomulikult oleks ka tema tahtnud koos Tanel Padariga duetti laulda aga ta püüab ka mitte kurvastada, et see nii ei läinud. «Mulle isegi meeldis, et sain enda häält näidata ja see oli minu hetk. Aga kes teab, ehk elu kingib kunagi võimaluse ka Tanel Padariga duetti laulda. Eks elu näitab,» püüab ta säilitada poitiivset joont.