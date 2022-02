PILTUUDIS ⟩ Sõda läbi? ETV tituleeris Zelenskõi Venemaa presidendiks

«Mis see nüüd siis on, sõda läbi?» küsis toimetusele foto saatnud isik.

Fotolt võib näha, et ETV oli Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi , kes pidas kõne, nimetanud Venemaa presidendiks.

«Täna kl 10.00 AK... Venemaa on saanud uue presidendi. Usun, et see sobiks kõigile!» kirjutati postitatud foto juurde.