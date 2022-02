EBU on otsustanud: Venemaa ei saa sel aastal Eurovisioonil osaleda

Korraldajad aga leidid, et iga-aastane lauluvõistlus on mittepoliitiline kultuuriüritus. «Nii Venemaa kui ka Ukraina on võtnud kohustuse osaleda tänavusel üritusel Torinos ja praegu on maikuus esinema oodata mõlema riigi artiste,» ütles EBU neljapäeval.