STIILNE KLÕPS ⟩ Anita Sibul jagas ülikuuma bikiinipilti

23-aastane Anita Sibul postitas Instagrami kauni kaadri, kus ta kannab seljas väga maitsekat lillat trikood. Naine vihjab postituses, et tunneb viimaste päevade valguses end ärevalt ning uurib, milline on tema jälgijate enesetunne.

«Ebareaalne, mis toimub. Tunnen, et ei suuda keskenduda enda tegevustele ja kohustustele,» tunnistab üks Anita fännidest.

Täpselt kuu aega tagasi kummutas suunamudija Instagramis oma jälgijate küsimustele vastates valearvamused enda eraelu kohta ning avaldas, miks ta oma väljavalitut ühismeedias ei esitle.

23-aastane juutuuber, kes on silma jäänud küpsemate meeste eelistamise poolest, rääkis Instagramis enim levinud valearvamustest enda kohta. Nende seast kerkis esile see, et tal peab olema palju mehi, et sellist elustiili lubada. Nimelt veedab suunamudija lõviosa aastast põnevates kohtades reisides. «Vähe on teada asjaolu, et oma täiskasvanueas olen olnud 90 protsenti ajast suhtes. Ma saan aru, et on raske häid mehi leida ja ehk isegi uskuda, et nad eksisteerivad,» avaldas Anita. Ta soovitas naistel unustada kadeduse ning hakata end jälgima, et elada elu, mida nad väärivad.

Teine kuuldus, mis internetis suunamudija kohta ringleb, on see, et ta ei teeni ise üldse raha. «Kui ma ei näita oma palgatšekki ja ei ütle, et vaadake kõik, ma sain selle raha selle töö tegemise eest, siis ma ei teeninud midagi?» küsis Anita. «Kui ma ei postitanud ühtegi toidupilti see päev, kas see tähendab, et ma ei söönud? Ilmselgelt mitte. Sama kõige muuga. Me ei tea kõigist inimestest kõike neid vaid Instagramis jälgides,» pani ta inimestele südamele. «Lisaks arvan ma, et meil on vaba maailm. Kui keegi on otsustanud mitte tööd teha, siis miks peaks nende otsust maha tegema?»

Ehkki Anita tunnistas, et on olnud enamiku oma täiskasvanueast suhtes, siis kunagi ei näita ta oma väljavalituid. «Paljudel on see küsimus, et kui sa oled suhtes, siis miks sa ei näita oma meest sotsiaalmeedias?» küsis üks jälgija. Anita vastas, et tema väljavalitu on privaatne inimene ega vaja sotsiaalmeedias kajastamist. «Kui ma abielluma peaksin, siis te saate sellest teada,» ütles ta.