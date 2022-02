FOTOD JA VIDEO ⟩ Itaalias Atalanta klubis mängiv ukrainlane edastas lihtsa sõnumi

Euroopa jalgpalliliidu UEFA täitevkomitee otsustas 25. veebruaril toimunud erakorralisel koosolekul, et tänavune UEFA Meistrite liiga finaal, mis on klubijalgpalli iga-aastane suurim kohtumine, toimub Prantsusmaal Pariisis. Algselt pidi mäng aset leidma 28. mail Venemaal Peterburis Gazprom Arenal, kuid kuna Venemaa ründab Ukrainat, siis võeti see Venemaalt ära.