VIDEOINTERVJUU ⟩ «Ma näen su häält» avaosa külalisnõunik Tanel Padar oma rollist: minu jaoks oli väga keeruline

Elu24 püüdis muusik Tanel Padari kinni pärast seda, kui esimene «Ma näen su häält» saade oli purgis. Padar oli avaosas külalisnõuniku rollis ja tunnistas pärast saadet, et «Ma näen su häält» on väga lõbus, olgugi et alguses tundus selle formaat veider.

«Minu jaoks oli väga keeruline, kuidas saate jooksul nii öelda arvamus muutus. See, keda sa vaatasd algusest peale, et ta ei oska mikrofoni käes hoida või ta tegelikult ei ole üldse laulja tüpaaž, siis järsku järgmises voorus muutus see arvamus. Lõpuks tuli täielik kannapööre,» tõdes muusik.

Ma näen su häält- Tanel Padar ja Kailiin Dubrov. FOTO: Rauno Liivand

Muusiku arvates on tegu meelelahutusliku saatega, kus saab palju nalja. «Kindlasti ei tohiks inimesetele kodus jääda mulje, et naerdakse inimeste üle, kes ei oska naerda,» rõhutas Padar ja nentis, et saates osalenud inimesed, kes viisi ei pidanud, olid laval vabad ja tulid eelkõige esinema.

Uurisime Padari käest ka seda, kui enesekindlalt ta külalisnõuniku rolli astus ja mida arvas muusik avasaate osalejatest. Vaata lägemalt videost.

Uus suursugune telesõu «Ma näen su häält» üllatab, naerutab ja tekitab vaatajas põnevust igal pühapäeval kell 20:05, alates 27. veebruarist Kanal 2-s.