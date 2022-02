MIS TOIMUB? ⟩ Vanilla Ninja koosseisus toimuvad suured muudatused: bändiga ühineb salapärane muusik

Möödunud aastal taas ühinenud ja 15-aastase pausi järel uue plaadi välja andnud Vanilla Ninja ridades toimuvad olulised muudatused. Klahvpillimängija Katrin Siska ning laulja ja bassist Triinu Kivilaan lahkuvad bändist ning kooslusega liitub uus muusik. Tema isik saab teatavaks 4. märtsi. See on bändi jaoks oluline päev, sest ilmub värske koosseisu esimene ühine videosingel «Encore».

«Meil on südamest kahju, et meie bänditeekond koos Katrini ja Triinuga on saanud lõpu,» ütlevad Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. «Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud ja mis oli jätkuvalt olemas veel ka nüüd, aastaid hiljem, kui oma tagasituleku albumit «Encore» tegime.»