VIDEO ⟩ Ukraina metroojaamadest on saanud pommivarjendid: oleme iseseisev riik, me ei taha olla osa kellestki teisest!

«Üks kolleeg ütles mulle, et praegu on kõige ohtlikum aeg ja me oleme rünnakute all. Ta ütles, et kõige turvalisem on tulla siia,» rääkis Kharkivi metroojaamas olnud ukrainlanna.

«Ärkad üles ja täiesti teine reaalsus. Kell viis hommikul ärkad üles ja saad aru, et maailm ei ole enam turvaline koht.» Naise sõnul ei suutnud ta esialgu uskuda, et sõda on alanud. «Arvasin, et keegi laseb ilutulestikku,» meenutas ta.

Talle jääb aga mõistmatuks, miks naaberriik Venemaa neile sedasi teeb. «Raske on uskuda, et meie naaber seda teeb. Me kunagi ei uskunud, et nad lihtsalt tulevad ja ütlevad, mida me tegema peale. Me oleme iseseisev riik, me ei taha olla osa Venemaast, ega kellestki teisest!» ütles ta nutma puhkedes.

Ukraina metroojaamas. FOTO: DANIEL LEAL / AFP / Scanpix

Naisel ei lootus aga kadunud. «Ma ei suuda uskuda, et see juhtub.. aga ma loodan, et mõned inimesed Venemaal mõistavad.»

Osa naise perekonnast on aga Kanadas. «Nad nutavad ja muretsevad.»