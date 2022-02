Haapsalu elanik peakohal lennanud hävitajatest: mõtlesin, et tugev tuul, aga...

«Tugev tuul oli ja mees ütles ühel hetkel, et oot, see küll enam tuul ei ole. Tugev kõmin käis,» rääkis Elu24-le Haapsalu elanik, kelle sõnul tiirutasid lennukid Hiiumaa ja Haapsalu kohal.

Lennukaarti vaadanud naine avastas, et õhus tiirutavad ka Ühendriikide lennukitankurid. «Huvitav, miks?» mõtiskles ta.

Kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm kinnitas Elu24-le, et Haapsalu kohal lendasid tankurid. «Nad toetasid kütusega vabariigi aastapäeva paraadile saabunud Ühendkuningriigi hävitajaid Eurofighter,» sõnas ta.

Lisaks kirjutab kaitsevägi kodulehel, et täna õhtul jõudsid Ämari lennubaasi Ameerika Ühendriikide hävituslennukid F-35, mis saadeti Ühendriikide valitsuse poolt Baltikumi regiooni, seoses Vene Föderatsiooni poolse agressiooniga Ukraina suunas.

«Täna hommikune laiaulatuslik Venemaa Föderatsiooni relvajõudude rünnak Ukraina vastu on toonud aktiivse ja mastaapse sõjategevuse Euroopasse. Selline agressioon kinnitab taas, et Ameerika Ühendriikide poolt avaldatud luureinfo oli tipptasemel ja NATO plaan tugevdada Läänemere regiooni lisajõududega on äärmiselt vajalik ja tänuväärne,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem