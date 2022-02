Ruslan Trochynskyi püüab saada ühendust Ukrainas elavate sugulastega: Donetski ei vasta

Ruslan Trochynskyi (45) on sündinud Donetskis, kuid 2005. aastal kolis mees Eestisse ning asutas bändi Svjatra Vatra. Täna varahommikul tabas teda aga ootamatu uudis: kodumaal käib sõda! Trochynskyil on sugulasi üle terve Ukraina, näiteks Donetskis, Kiievis ja Odessas. «Ma olen neile kirjutanud, aga Donetski ei vasta,» ütleb ta murelikult. «Neil ei ole levi või…» kahtlustab mees.

Kiievis elavad sugulased ja tuttavad sai ta siiski kätte. «Nad ütlesid, et paanikasse ei tohi minna, aga kõik on šokis. Nad saavad oma informatsiooni Ukraina sõjaväe ametlikult veebilehelt, sest seal on õige informatsioon. Ei tohi uskuda valeuudiseid ja nendega kaasa minna, sest sõda käib mitmel rindel,» ütleb ta. «Inimesed reaalselt nägid oma silmadega plahvatusi ja tunnistasid teisi sõjaolukordi,» lisab Trochynskyi.