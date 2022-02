Ruslan Trochynskyi püüab saada ühendust Ukrainas elavate sugulastega: Donetsk ei vasta

Ruslan Trochynskyi (45) on sündinud Donetskis, kuid 2005. aastal kolis mees Eestisse ning asutas bändi Svjatra Vatra. Täna varahommikul tabas teda aga ootamatu uudis: kodumaal käib sõda! Trochynskyil on sugulasi üle terve Ukraina, näiteks Donetskis, Kiievis ja Odessas. «Ma olen neile kirjutanud, aga Donetsk ei vasta,» ütleb ta murelikult. «Neil ei ole levi või…» kahtlustab mees.

Kiievis elavad sugulased ja tuttavad sai ta siiski kätte. «Nad ütlesid, et paanikasse ei tohi minna, aga kõik on šokis. Nad saavad oma informatsiooni Ukraina sõjaväe ametlikult veebilehelt, sest seal on õige informatsioon. Ei tohi uskuda valeuudiseid ja nendega kaasa minna, sest sõda käib mitmel rindel,» ütleb ta. «Inimesed reaalselt nägid oma silmadega plahvatusi ja tunnistasid teisi sõjaolukordi,» lisab Trochynskyi.

Mees on suure osa hommikust veetnud telefonitoru otsas. «Me korraldame täna meeleavalduse Venemaa saatkonna juures. Siis on laupäeval tulemas suur miiting, mida korraldavad kõik ukrainlased ja mitmed Eesti organisatsioonid. Me kõik panustame ja oleme sellesse kaasatud.»

Trochynskyi tunnistab, et tunneb end täna siiski väga halvasti. «Ma magasin kuni kella kolmeni ja kui ärkasin ning nägin pilte, mida Marko Mihkelson ja kõik teised olid postitanud, siis olin täieslikus šokis.»

Muusik astus täna hommikul üles Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel Randveres. «Päike tõusis, Eesti hümn kõlas ja kõik oli ju ilus. Kirikuõpetaja rääkis, kuidas eestlased peavad kokku hoidma ja milline tähendus on Eesti riigil. Vaatasin, kuidas Eesti lipp lehvib ja pisarad olid südames, aga samas olin ka õnnelik,» tunnistab ta. «Kõik eestlased peavad praegu olema koos, lihtsalt koos. Eesti Vabariiki ei tohi lõhkuda, ei tohi.»

Mees ütleb, et eestlaste toetus on hetkel äärmiselt oluline. «Sõda ei taha keegi. Keegi ei taha kedagi tappa. Ukrainlased tahavad kaitsta oma riiki, meie tahame kaitsta oma riiki!»