ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Mida ütleb Toomas Paul? Lepime ära! Meie kodumaised sisetülid on siin sõja olukorras lapse naeratav mäng

Maailm on eile alati teistsugune kui täna, aga mõnikord toimetab aeg meiega nii, et isegi tundide vahe on olemuslikult erinev.

Praegu algas Euroopas sõda. See annab väikest kohalikku mõtteainest, enne kui mürsud Tallinna (võibolla mitte!) peale langema hakkavad. Veidi aega meil ju on. Isegi kui neid taevast ei lange, võiks ikka mõtelda.

Eestis on killustatust tänaseni pidevalt, see kord eskaleerub, kord taandub, ühiskondlike meeleoludega häälestatult. Omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad. Eelkõige võtame me selle all maailmavaadet, kord vihkame valitsust, kord ei, kord bensiinihinda, kord peaministrit, kord Toomas Pauli, kord Kaja Kallast, kord vana Juri Lotmani, sest ta olnud juut.

Savi.

Ja oleme valmis omadele käsitsi kallale minema.

Demokraatia on meie kõige valusam ja kõige tugevam koht.

Minu väga head õpetajat ja sõpra Toomas Pauli (kelle tervis on küll halb ja kes ennustab suhteliselt pessimistlikult kogu planeedi hukku, küll mitte antud sõja, vaid kogu maakera mentaalsuse kontekstis) ei maininud ma asjata, sest kord ta teatas: tülitse eelkõige iseendaga (mõeldes isikusesisemust ja tõekspidamisi) ja siis, alles seejärel naabriga.

Veel samm edasi leia ühisosa inimesega, kellega tülitsed. Ja siis saa aru, et hetkeni mil sa ühises keeles tülitsed, ei ole see tüli, vaid maitseerinevus.

Hetkel võtsin Toomas Pauli kirja kätte seetõttu, et kutsuda Eestit lepitusele: kallid sõbrad! Leppigem. Poliitilised jõud, maitseerinevused ja kõik muud! Meil läheb seda õige varsti vaja, et me kohtuks põhiasjades, et me kohtuks kasvõi nõrgas demokraatias, kus igaüks saab siiski oma asja ajada.

Ja, Toomas, sinu sõnad on kõige õigemad just täna. Oleme vähemalt sõja ajal üks rahvas ja üks tahe, kui me tahame olla edasi.

Paras, hea ja sobilik vabariigipäevale, aitäh, Toomas, et su juttu tsiteerin!