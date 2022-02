ELU 25 ⟩ VABA RIIGI TERVISEKS! Juku-Kalle Raid uurib, milliseid naljakaid napse (ja kui palju) on eestlased minevikus joonud. Vaata ka lustakaid silte!

Viina põletamise lugu Euroopas on tekitanud tuliseid vaidlusi. Kes tegi esimesena? Kus? Destilleerimise mõtlesid välja araablased, aga see levis üsna kiiresti läänemaailma kloostritesse ning sealt edasi rahva hulka. Tänaseni kestab aegajalt eskaleeruv viinatüli Venemaa ja Poola vahel. Nimelt registreerisid poolakad sõna "vodka" oma rahvusliku kaubamärgina, mis ajas Venemaal inimesed endast välja. Kuidas siis nii? Standardse viina kanguse 40 kraadi kehtestas ju suur Mendelejev ise, Venemaa riiklik tarkpea, mitte mingi poolakas. Igal juhul pärineb enimlevinud teooria kohaselt sõna "vodka" slaavlastelt, see on siis sõnadest "voda" pluss hellituslõpust "ka" – niisiis "veeke".

TROPIME! See veerandliitrise viina silt viitab juba oma nimelt pudeli väiksusele – "tropid". Kujunduses tunneme ära rahvusromantilisi sugemeid, nii võiks "troppide" päritoluajaks pidada 1930ndate aastate keskpaika. FOTO: KesKus arhiiv

Kuidas jõudis alkohol Eestisse?

Muinasaja kohta suurt ei teata. Oletatud on, et õlu levis peaasjalikult kloostrite kaudu. Teada on, et 1284 nõudis Saar-Lääne piiskopp Hermann makse talupidajailt õlle näol. Linnades eestlased õlut pruulida ei tohtinud, see oli sakste eesõigus. Sigismund II August andis õlle müügi privileegi Liivimaal mõisnikele ja teistele paremast soost isikutele; ilmselt muud tasu ta teenistuse eest ei saanud maksta.

Põletatud viin oli Eestis olemas XV sajandil, 1485 anti Tallinnas viinapõletamise õigus Suurgildi liikmetele. XVII sajandil viinaajamisõigus laienes apteekritele gildide vaestele ja nende leskedele ning kuningas Karl XI andis selle ka Tallinna habemeajajatele. Kokku toodeti Rootsi ajal viina ca 600 pange (7200 l) aastas. Maal oli puskari ajamine esialgu vaba, kuid 1646 keelati see talupoegadel ära.

XVIII sajandi lõpus aeti Eestis 1/3 mõisate viljasaagist viinaks. 1836. aastal müüdi 45% toodangust Venesse. Nikolai I näiteks kohustus Eestist ostma 250 tuhat pange viina aastas.

XVIII sajandi lõpul joodi Eestimaa kubermangus 40 liitrit viina inimese kohta aastas. 1807. aastal müüdi Eestimaa kubermangus 416 900 pange (5 miljonit 128 tuhat liitrit) viina.

ÜLE KÜLA LIND: See Valgas valmistatud rüübe ei jäta mingit kahtlust, et villiti meie kull 1930ndate lõpul. Vaadake vaid jõulist vapikasutamist sildil ning üleüldist heroilist meeleolu. Mis naps see võis küll olla? Suhkrupea kujutis sildi allservas sunnib arvama, et mingitsorti Kännu Kuke eelkäija. FOTO: KesKus arhiiv

Viinajoojad eestlased

Karl Ernst von Baer kirjutas oma doktoritöös "Eestlaste endeemilistest haigustest": “Nagu teisedki põhjapoolsed rahvad, armastavad eestlased väga viina. Paljud arvavad, et joomapahe on tekkinud eestlaste kõlvatusest ja et selle vastu võitlemiseks piisab kõige hirmsamate sõnadega pragamisest.