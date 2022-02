FOTOD ⟩ Kaunid kleidid ja siirad soovid! Vaata, kuidas õnnitlevad Eestit kohalikud staarid

Pärast suurt suhteskandaali tagasi Austraaliasse pagenud strippar Justin Leo sünnib samuti ühismeedias Eestile õnne. «Palju õnne, armas Eesti 💙🖤🤍,» kirjutab ta Instagrami tehtud postituses, lisades, et kuigi ta hetkel siin ei viibi, on Eestil alati koht tema südames.

Suunamudija, laulja ning näitleja Desiree Mumm soovib samuti kodumaale õnne. «Ilusat sünnipäeva, kallis Eesti! Täna on meel õnnelik ja väga kurb samal ajal. Tahaks rõõmsalt tähistada, et juba 104. aastat on meil olnud päris oma riik, see on suurim väärtus, vaba olla. Teisalt aga ei saa mööda vaadata, mis toimub meile nii lähedal mitmeti sarnase taustaga Ukrainas. Olukord on rohkem kui masendav,» kirjutab ta.