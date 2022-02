KUUMAD KLÕPSUD ⟩ Saksa olümpiasportlasel on «salakonto», kuhu riideesemed oodatud ei ole

Saksamaad Pekingi taliolümpiamängudel esindanud Juliane Seyfarth on 32-aastane naine, kes lisaks spordile armastab ka kaamera ees poseerida, vahendab Daily Star.

Nimelt on naisel lisaks oma professionaalsele Instagrami kontole, mis kannab nime juliane_seyfarth ja kus on üle 64 000 fänni, ka üks mitte nii väga salajane profiil. See kannab nime Nayeli Rose ning sinna postitab Juliane peamiselt topless-pilte. Kontole jõuab tihti ka pepupilte.