VIDEO ⟩ Google Mapsi kasutajale jäi silma midagi väga kummalist

Kaardirakenduses oli uuritud Šveitsis Lausanne’is asuvat Parc de Valencyd ja ilmnes, et seal olevas ühes prügikastis oli laps.

TikToki kasutaja The Google Earth Guy leidis selle lapse tänu ühele inimesele oma 1,1 miljoni jälgija seas, kes esitas talle ebatavaliste objektide otsimise väljakutse.

«Minu esimeseks küsimuseks oli, et kuidas see laps üldse prügikasti mahtus,» teatas varjunime kasutaja.

Lähemal uurimisel ilmnes, et vaade pargist pärineb 2010. aastast, kuid alles nüüd leiti pilt, millel on laps prügikastis.

The Google Earth Guy selgitas, et ta otsib pidevalt Google Mapsist kummalisusi ja tal on neid õnnestunud üsna palju leida.