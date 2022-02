VIDEO ⟩ Venemaa president Putin: Ukraina areng algas tänu Leninile 1917

«Kes on USA ja NATO põhivaenlane? Teame, see on Venemaa. NATO dokumentide kohaselt on Venemaa ametlikult kuulutatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni põhiliseks ohuks. Ja Ukraina arvatavalt on see koht, kust Venemaa suunas agressiooni alustatakse. Kui meie esiisad kuuleksid seda, siis nad lihtsalt ei usuks seda,» nentis Putin.