FOTO ⟩ Muusik Robert Vaigla sõudis uue kallimaga abieluranda

Robert Vaigla avaldas teisipäeval Facebookis teate, et on nüüd abielus oma elukaaslase Jaanaga . Abielu registreeriti Tallinna Perekonnaseisuametis.

Robert Vaigla on varasemalt suhtes olnud laulja Lenna Kuurmaaga , kellega tal on ka kaks last: 2013. aastal sündinud Ami ning 2015. aastal sündinud Matilda .

Kuurmaa ja Vaiglla teatasid lahkuminekust 2017. aasta augustis. «Elu on jõudnud tänaseks sinnamaale, et meie lähisuhe Robiga lõppes mõlemapoolse taipamise tulemusena. Meie läbisaamine on endiselt väga hea ja sõbralik, kasvatame koos meie ühiseid tütreid ning oleme lapsevanemad ja sõbrad. Rohkem ja pikemalt oma eraelu teemal midagi kommenteerida ei näe me vajadust,» ütles Lenna ametlikus teadaandes.