EESTIMAA UHKUS ⟩ Kahe väikese poisi elu päästnud 20-aastane Äli Bergmann: hoolige ja märgake rohkem

«See tuli minu jaoks täieliku üllatuse,» tunnistab Elu24-le Võhmast pärit 20-aastane Äli Bergmann , kellele anti pühapäeval Eestimaa Uhkuse julge reageerija auhind. «Ma ei oodanud üldse, et keegi minu nime esitab, aga poiste ema tegi seda,» on neiu siiani üllatunud,

Tallinna ülikoolis sotsioloogiat õppiv Äli tõdes, et auhind tähendab tema jaoks palju. «Minu jaoks tähendab see auhind, et minu abi on väärtustatud ja samas ka meeles peetud.»