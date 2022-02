Šveitsis Grindelwaldis asub maailma kõige tänapäevasem köisraudtee 3S Eiger Express, millel on 44 tavalist õhugondlit ja üks VIP gondel, need on mõeldud eelkõige mäesuusatajate teenindamiseks. See valmis 2020. aasta lõpul, kuid koroonapandeemia tõttu on seda vähe kasutatud.