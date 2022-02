FOTOD JA VIDEO ⟩ Õnnehetked Austraalias, pered saavad piiri avamise tõttu üle kahe aasta taas kokku

Paljud välismaal ja Austraalia teistes osades olnud said taas lähedasi kallistada, kuid siiski maskiga. Selline on olukord mitme Austraalia suurlinna, kaasa arvatud Sydney lennujaamas, teatab reuters.com.

Austraalia meedia kirjutas, et «aeg oli pikk, kuid ootamine oli seda väärt». See lause iseloomustab nii perekonda igatsenute kui Austraalia turismiametnike tundeid.

Austraalia turismiminister Dan Tehan tervitas Sydney lennujaamas saabunuid ja sõnas meediale, et käes on pidupäev, sest rahvusvahelised reisijad on tagasi.