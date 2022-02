KINOTOPP ⟩ Kodumaine mängufilm «Soo» sööstis kinoedetabeli tippu

Möödunud nädala kinoedetabeli põhjal võiks öelda, et filmihuvilistele pakuvad suurt rõõmu just veebruaris esilinastunud filmid. Kuigi tuleks mainida, et lisaks mahub edetabelisse ka kaks möödunud aastal ilmunud perefilmi, mis eestlasi jätkuvalt kinno meelitavad.