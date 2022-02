RETROKLÕPS ⟩ Milline naine! Beatrice reisis võrgutava kaadriga ajas 14 aastat tagasi

Jaanuaris 52-aastaseks saanud Beatrice näeb endiselt välja imeline! «Mina ise näen küll, et välimuses on igasugused muudatused, mis mulle üldse ei meeldi. Kuni mingi momendini veel tundus, et välimus on kuidagi konserveeritud, aga praegu küll mitte. Kuid need pole niivõrd aastad kui dramaatilised elusündmused, mis on oma jälje jätnud. Kõike liiga palju korraga ühe lühikese perioodi jooksul,» kommenteeris naine teemat hiljuti Postimehele antud intervjuus.