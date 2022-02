Staaridel on punasele vaibale astumise ettevalmistuseks vaja piisavalt aega: meikimine, juuste sättimine ja riietuse lõplik kokku sobitamine – kõik see võtab aega mitmeid tunde. Stilistid hoolitsevad selle eest, et staaride välimus oleks laitmatu ning kõik sujuks plaanipäraselt. Seetõttu on stilistid staaridega galal kaasas ja jälgivad kogu aeg, et staari välimuses oleks kõik täiuslik.