LEITUD ⟩ Tenerifel kadunud 19-aastane neiu on elus ja terve

«Olukord on selline, et mu õde Marje Kikas on Tenerifel teadmata kadunuks jäänud ja pole temast kuulnud enam midagi,» seisab kaks tundi tagasi tehtud postituses.

«Tenerife aja järgi kell 5:47 tuli SOS sõnum mu telefonile ja 5:40 helistas ta mulle, aga ma ei kuulnud seda kõnet, ja peale seda pole enam keegi temaga ühendust saanud.»

Elu24-le rääkis Virko, et 19-aastane õde lendas Tenerifele, Aronasse 14. veebruaril. «Ta läks sinna üheotsapiletiga tööle ja elama,» teab vend rääkida. Viimati nähti Marjet kohvikus nimega Guerilla Coffee Shop. Väidetavalt sai ta mainitud kohvikust ka tööpakkumise.



Õe viimast telefonikõne Virko paraku ei kuulnud, kuna telefon oli hääletul ja ta magas.

Tenerife aja järgi kell 5:47 tuli talle aga SOS sõnum.

«Kui kellelgi on väiksemgi informatsikillukene, palun ühendust võtta,» on ta südamest tänulik.

Hetkel on Virko tihedas suhtluses ka Madridis asuva Eesti suursaatkonnaga. Kohalik politsei paraku abikätt ulatanud ei ole. Viimased töötavad väidetavalt vaid esmaspäevast reedeni 9st-9ni. «Telefonile ei vastata. Ma ei saa aru missugune politsei see on selline.»

Postituse all kommenteerib SA Kadunud juht Aare Rüütel, et on asunud samuti Marjet otsima. «Rääkis täna kl 17.49 konsuliga ja andsin kontakti Marje emale üle. Aitavad millega iganes saavad. Ka Eesti politsei poolt sain päeval kl 16.58 kinnituse, et info on Schengeni operatiivsüsteemi edastatud. Loodame parimat.»