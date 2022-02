HOIATUS ⟩ «Tinderi pettur» paneb eestlased muretsema: romantilised võltssuhted on osa päriselust

Dokumentaalfilm «Tinderi pettur» räägib sellest, kuidas mitmed naised on langenud petturite ja ahistajate küüsi, mis on muutnud nende elu väljakannatamatuks.

«Oluline on meeles pidada, et oma pangakaardiandmeid, internetipanga juurdepääsukoode ega muud tundlikku teavet ei tohi jagada ühegi teise isikuga, sest petturid võivad seda kasutada nii raha väljapetmiseks, rahapesuks kui muude skeemide jaoks. Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine tekitab olukorra, kus inimene kiidab tehingu vabatahtlikult heaks suuremate takistusteta. Seega tuleks neid autentimisvahendeid kasutada üksnes siis, kui oled täiesti kindel, kuhu oma raha saadad,» hoiatab ekspert.

Tuleb meeles pidada, et internetis on identiteedi võltsimine väga lihtne ja igaüks võib esineda ükskõik kellena. Sageli algavad romantilised võltssuhted kiiresti ja kohe üritatakse võita ka ohvri usaldust, et hiljem raha väljapetmisega jätkata.

«Petturite lood on ebareaalsed ja kaastunnet äratavad, näiteks on sõjakolletesse sattunud armeeohvitserid, tegemist on justkui abimissioonil töötava arstiga jms. Raha küsitakse tavaliselt sõidukuludeks «väljavalitu» juurde reisimiseks, selleks, et maksta petturi kinni pidanud kurjategijatele, vormistada dokumente jne. Eesmärk on üks – võimalikult palju raha välja meelitada ja seeläbi lähendada silmast silma kohtumist, mida aga tegelikult kunagi ei toimu,» hoiatab ekspert ja manitseb ettevaatlik olema.