FOTOD JA VIDEO ⟩ Kas Tartu maratoni rajal ikka on piisavalt lund?

«Pühapäeval toimub Tartu maraton. Imelik on see, et Tartu maratoni meeskond ja rajameister kiitsid nädal tagasi rada. Rada pidi olema väga hea ja nii korralik, et alles jaanipäevaks sulab ära. Imelik on see, et terve nädal ju lubas ainult vihma ja sooja. Kas Tartu maratoni meeskond lihtsalt valetas, et rahvast registreerima saada? Või pole Tartu maratoni korraldajal piisavalt kogemust, et näha, et nädalaga rada ei säili, kui väljas on soe ja vihm,» seisab Elu24-le saabunud kirjas.