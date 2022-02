SKANDAAL ⟩ Ukraina eurolaulukonkursi võitja Alina Pash teatas, et loobub Eurovisioonil osalemisest

Möödunud laupäeval Ukraina eurolaulukonkursil Vidbir 2022 osalenud lauljatar Alina Pash valiti võitjaks looga «Tini Zabutykh Predkiv». Ent maikuus toimuvale Eurovisiooni lauluvõistlusele ta ei sõida. Lahvatanud skandaalis süüdistatakse teda Krimmi ebaseaduslikus külastamises 2015. aastal.

Naine andis sellest teada oma Instagrami kontol, kus kirjutab:

«Ma olen Ukraina kodanik ja ma järgin Ukraina seadusi. Ma püüan Ukraina traditsioone ja väärtusi ka maailmaga jagada. Aga see, milliseks see lugu kujunes, pole kaugeltki mitte see, mille oma loosse kirjutasin.

Ma olen artist, mitte poliitik. Mul ei ole kampa PR-inimesi, mänedžere ega advokaate, et kõikidele nendele rünnakutele, süüdistustele ja ähvardustele vastu seista. Samuti ei ole mul niisugust toetajaskonda, kelle abiga seista vastu absoluutselt vastuvõetamatutele ütlustele, mis on kontekstist välja rebitud, justkui kõikide Ukraina kodanike väärikus oleks kadunud.

Ma ei taha seda virtuaalset sõda ja vihkamist. Päris sõda käib praegu selle võõrvõimu vastu, mis ründab meid 2014. aastast saati.

Ma ei taha enam olla osa sellest räpasest mängust. Raske südamega loobun oma osalemisvõimalusest Ukraina esindajana Eurovisiooni lauluvõistlusel. Mul on väga kahju!

Ma võtan ühendust UA:PBC-ga ja allkirjastame kõik vajalikud dokumendid.

Muuhulgas tahan tänada kõiki, kes on mind toetanud ja aidanud, kes kuulavad mu laulu ja selle olulist sõnumit, mitte ei levita minu kohta kuulujutte. Aitäh teile!

Lugu jätkub nüüd teis endis ja see on teie otsustada, milliseks see kujuneb.

Ühinegem! See on praegu olulisem kui kunagi varem!»

Vaata Alina Pashi esitust:

Pash avaldas oma loobumisteate ühismeedias pärast seda, kui Ukraina ringhääling UA:PBC keeldus alla kirjutamast lepingule, et lauljatar saaks Ukrainat Eurovisiooni lauluvõistlusel esindada. Keeldumise põhjusena toodi välja tema väidetavalt ebaseaduslikku reisi Krimmi poolsaarele 2015. aastal, mis alates 2014. aastast kuulub Venemaa kontrolli alla.

Ukrainas on Krimmi poolsaare külastamisele väga karmid reeglid. Sinna reisimine on lubatud ainult eriloaga ja läbi Ukraina piiripunktide. Ebaseaduslik on Krimmi reisida läbi Venemaa.

Pashi reisidokumendid Krimmi külastamiseks lekkisid Ukraina meediasse ning Ukraina piirivalveteenistus seadis nende legitiimsuse kahtluse alla. Dokumentide õigsust asuti kontrollima, kuid Pash otsustas skandaali tõttu oma osalemisest Eurovisioonil loobuda.

UA:PBC peab nüüd otsustama, kes Ukrainat Pashi asemel esindama sõidab.