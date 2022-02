KUULA ⟩ Andreas Poom andis Soome artistiga välja liigutava loo

Warner Music artistid Andreas ja ILON andsid 18. veebruaril välja ühise popballaadi «Pardon Me». Loole on valminud ka video, mille tegi Viljandist pärit filmimees Ako Lehemets .

Andreas on 18-aastane laulukirjutaja, kes alustas muusika kirjutamisega juba 12-aastaselt. Noormees on kuulajatele tuttav nii enda lugude kui koostööde poolest, millest tuntuimaks on lugu elektroonilise ansambliga Púr Múdd.