MEELEOLUKAS KLÕPS ⟩ Sandra Vabarna võttis Lõuna-Aafrikas aja maha: algab minu elu esimene päris puhkus

«Jah, võib-olla on teil jäänud mulje, et ma juba puhkan, sest olen soojal maal. Tegelikult olen ma jaanuari algusest saadik siin tööd teinud. Nüüd on aeg päriselt puhata!»

Möödunud aasta alguses seadsid nad reaalse eesmärgi: elada 2022. aastal kaks kuud kuskil soojas. «Seekord ei jätnud me seda ainult mõtteks pähe, vaid hakkasime planeerima. Kuhu minna? Kus oleks lastega mõnus? Palju me peame raha koguma? Palju kokku hoidma? Kas keegi tuleb veel kaasa? Plaan sai valmis!» kirjeldas Sandra, kuidas eesmärgist vormiti tõeline plaan.

Võimalikke kohti, kuhu minna, käis laualt läbi palju, näiteks Hawaii, Okinawa, Mehhiko, Peruu, Puerto Rico, Kuuba jm. «Lõpuks valisime esimeseks sihtkohaks Lõuna-Aafrika Vabariigi, sest siin on mõnus kliima, hea toit, see on uus riik meie jaoks ja seda soovitasid mitmed sõbrad. Lisaks – aeg on täpselt sama kui Eestis! Kuna tegu ei ole ainult puhkusereisiga, siis on see ideaalne ka töötamiseks,» nentis muusik ja lisas: «Loomulikult plaanime ka puhata, sest minu isiklik eesmärk sellel aastal ongi rohkem puhata ja teadlikumalt tööd teha.»