PERSOON ⟩ Tallinnast pärit sisulooja Kätriin Huttunen investeerimisest, keskkonnast ja elust Taanis

Tellijale

21-aastane Kopenhaagenis elav tootedisainer Kätriin õpib Kopenhaageni ärikoolis rahvusvahelist poliitikat ja majandust. Lisaks õppimisele töötab ta Saxo investeerimispangas disainisüsteemi ja platvormide disainerina.

See pole sugugi kõik. Lisaks sellele, et Kätriin Taanis õpib ja töötab, on ta tegelikult juba aastaid olnud ka sotsiaalmeedias tegev ning suutnud endale koguda korraliku jälgijaskonna. Instagramis on noorel naisel üle 11 000 jälgija, YouTube'i platvormil üle 8000.

Sisuloojaid on teisigi, aga Kätriinil on oma nišš. Jah, tema sotsiaalmeedia kuvand on esteetiliselt läbimõeldud ning postitused äärmiselt kaunid, ent noore naise karjäär, rahatarkused, keskkonnasäästlik mõtteviis ja tähelepanu juhtimine probleemidele ühiskonnas on põhjused, miks ta on paljudele eeskujuks.

«Mind huvitavad mu erialaga seotud teemad. Finantsiline ebavõrdsus, sotsiaalne ebavõrdsus, keskkonnateemad, naiseks ja täiskasvanuks kasvamise teemad,» ütleb Kätriin. «Üldjuhul võtan sõna teemadel, mis mu enda elus aktuaalsed on või mille osas mul rohkem kogemust on.»

Üks valdkond, mis on Kätriinile südamelähedane, on just keskkond. Hiljaaegu tegi ta sotsiaalmeediasse suisa postituse, kus kutsus noori üles osalema keskkonnainvesteeringute keskuse ja keskkonnaministeeriumi korraldatud konkursil Negavatt.

Mis emotsiooni tekitavad sinus keskkonnateemad?