Peagi esilinastub uus Eesti telesari «Armastus», mille peaosas näeb 20-aastast Lisabet Loigut. Tartust pärit neiu jaoks on osa TV3 telesarjas esimene näitlejaroll. Lisabet avaldas Elu24-le, kuidas sai balletitantsijast näitleja, ning kirjeldab stseeni, mille filmimine oli kõige väljakutsuvam.

Tartus sündinud ja seal terve elu elanud Lisabet Loigu on 20-aastane neiu, kellele roll uues telesarjas «Armastus» justkui sülle kukkus. Kuid huvi näitlemise vastu oli Lisabetil juba varakult.

Tänu TikTokile jäi ta silma «Armastuse» režissöörile Henrik Normannile. «Umbes aasta hiljem nägi mu videoid Henrik Normann. Ta kirjutas mulle ja kutsus teleseriaali kandideerima. Ütles vaid, et see on uus TV3 noortesari,» meenutab ta hetke, mil sai pakkumise. Esialgu aga Lisabet kõhkles