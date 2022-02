STAARID RAKSUS ⟩ Brad Pitt kaebas eksabikaasa kohtusse

Brad Pitt kaebas Angelina Jolie kohtusse! Näitlejad olid Hollywoodi esipaar üle kümnendi, kuni nad otsustasid mõned aastad tagasi abielu lahutada ja seda sugugi mitte rahumeelselt. Sõjakirves pole veel tänasenigi maetud ning nüüd tuleb välja, et Pitt kaebas eksnaise kohtusse, sest väidetavalt müüs too paarile kuulunud Château Miravali veiniistanduse mehe selja taga venelasest omanikule. Pittile see sugugi ei passi ja tema arvates pole Jolie äritehing vene oligarhi Juri Šefleriga õiguspärane.

17. sajandil ehitatud Chateau Miraval Lõuna-Prantsusmaal. Pilt aastast 2012. FOTO: PHILIPPE LAURENSON/REUTERS/Scanpix

Neljapäeval Los Angelese kohtusse esitatud avalduses süüdistab Pitt Jolied selles, et naine müüs veinimaja enamusosaluse vene oligarhile, teades väga hästi, et Šefler ja tema äripartnerid tahavad hakata veiniäri kontrollima. Seejuures teeb Pittil meele mõruks just see, et tema olevat Prantsuse veinimõisa arendusele väga pühendunud, vahendab Rolling Stone.

Pitt väidab, et möödunud aasta oktoobris tehtud müügitehing rikkus paari kokkulepet, et nad ei tohi müüa enda osa Miravalist ilma teise nõusolekuta.

Hagiavalduses on öeldud, et Jolie pole ammu veinimõisa tegemistesse panustanud, kuid Pitt on investeerinud sinna raha ja «higi».

Angelina Jolie ja Brad Pitt FOTO: MARK RALSTON/AFP/Scanpix

58-aastane Pitt ja 46-aastane Jolie ostsid Château Miravali 2008. aastal. Staarpaar hakkas 2012. aastal mõisas tootma ka omaenda roosat veini, mis osutus suureks hitiks. Ka paari abielu sõlmiti just selles idüllilises Lõuna-Prantsusmaa veinimõisas 2014. aastal.

Pitti hagiavalduses seisab, et veiniistandusest sai Pitti kirg, mis tõi ka tulu. Veini müümisest on saanud mitme miljoni dollarine äri ning nende vein on väidetavalt üks maailma hinnatuim rosee.

Miravali veinimõisas toodetud vein. FOTO: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/Scanpix