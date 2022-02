FOTOD ⟩ Victoria's Secreti uueks modelliks saanud Puerto Rico neiu tegi ajalugu

Noor modell Sofia Jirau jagas rõõmustavat uudist, et temast on saanud pesubrändi Victoria's Secret uus modell. Kampaania, milles Sofia üles astub, kannab nime Love Cloud kollektsioon, vahendab People .

Oma postituses tänas Sofia pesufirmat, et nad teda modellina tunnustasid. «Ühel päeval unistasin sellest, töötasin selle nimel ja nüüd on minu unistus täide läinud. Saan lõpuks avaldada oma suure saladuse. Olen Victoria's Secreti esimene Downi sündroomiga modell!» rõõmustas Sofia Instagramis.

Sofia tõdes, et maailmas ei ole limiite. Noore modelli karjäär algas 2019. aastal ning juba aasta hiljem kõndis ta New Yorgi moenädalal laval. «Väiksena vaatasin peeglisse ja ütlesin endale, et minust saab modell ja ärinaine,» tunnistas Sofia kaks aastat tagasi.