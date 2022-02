ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Varro Vooglaid, kentsakas sümbioos juunikommunistist, inkvisiitorist ning usukannatajast

Mart Helme, kunagine muusik ja sõnasepp?

Ikka väga tülgastav, kui isiklikult kibestunud ja riigi peale vihane inimene kerjab sõna otseses mõttes tagasi okupatsiooni, sest on oma kodakondsete peale solvunud nagu loll titt.

Vooglaid kui üleminkvisiitor

Nüüd aga Varrost kui inkvisiitorist. Varauusaegne inkvisitsioon tegutses põhimõttel, et vaja oli üles leida nõiad, kes mürgitasid ühiskonda ning töötasid saatana käsilastena. Ja neid nõidu leidus kõikjal ning hulganisti, sest saatan on teatavasti väga kaval, hullutab ja hanitab kõige targemaidki, teeb oma tööd vargsi ja tulemusrikkalt. Saatan on selle maailma valitseja.

Ja Vooglaiu jaoks kehastab saatanat praegu Eesti Vabariik, kellel on käsilased: nõiad. Mitte ainult Kaja Kallas, valitsus, homod või liberaalid, vaid üldse on neid rahva mürgitajaid liiga palju ja igal pool. Tuleb olla valvas! Nõiad tuleb põletada! Saatanale ei tohi alluda!

Just siin ilmneb Vooglaiu inkvisiitorikompleks: ta tunneb nõia ära, just tema tunneb; ta kutsub üles kodanikuallumatusele vabariigi seaduste suhtes – need on ju saatanast! – ja lõpuks karistab vabariiki tuleriidaga, see tähendab, lööb riigile noa selga, kutsudes üles selle toimimist lõpetama. Ja asendama mingi kubermangu või kurat teab millega.

Vooglaid on usupuhastaja, ilmselt arvabki siiralt, et ta roogib Vabariigist oma lakkamatu võitlusega siiakogunenud s__tta välja. Ta on kiriku ja jumala kehastus, ta on saatana vaenlane tuleriida säras, kus küpsevad kurja käsilased.

Vooglaid kui seestunud usukannataja

Nüüd aga Vooglaiu kolmas külg, mida saab võrrelda usukannatajaga. Vooglaid esineb nagu pühak: valulikult, aga vagalt, kannatades ning ise seda nautides. Ta teab, et kogudus teab: kannatatakse koguduse ja parema homse pärast, kannatades võideldakse kiusatustega. Vooglaid on vaga, kui ta veel ei ole pühak siis ta kuulutatakse pühakuks, sest ta võitlus kurja vastu on püha.

Just selles samas kõne all olevas saates, kus Varro Vabariigile sülitas, kasutas ta jälle sõna "apartheid", mille toimepanemises ta juba pikemat aega Eesti Vabariiki süüdistab.

Sõnaraamat teatab meile, et "apartheid" on rassilise eraldatuse poliitika, mida kasutati Lõuna-Aafrika Vabariigis 1948-1994, mis pärineb afrikaani keelest ja tähendab eraldiolekut.

Teisisõnu, Vooglaid arvab mingil salapärasel moel, et ta pole üksnes usukannataja, vaid tema ja ta toetajad kuuluvad ka teise rassi, keda ohjeldamatult diskrimineeritakse. Mis rass see võiks olla? Eks ikka õige ja puhas jumala laste rass.

Ja jumala nimel kannatamine on püha asi, kiusaku sind või valitsusetäis saatanaid!

Paraku ongi nii, et Vooglaiu sugused juunikommunistidest, inkvisiitoritest ja usukannatajatest põmmpead saavad tekkida vaid demokraatias.

Vooglaid – ori vabal maal

Muuseas, kui Varro Vooglaiul kasvõi vähekene nupp nokiks, jääks ta Eestimaa kubermangu ja aprtheidi koha pealt ikka õige vaikseks. Teistsuguse riigisüsteemi – näiteks nagu putinlik Venemaa – puhul istuks ta kusagil korteris luku taga nagu Miki-Hiir ja ei piiksuks üldse. Tuletame meelde, et just niimoodi, ühe käeviipega, suleti covidi suurema kriisi ajal inimesed oma korteritesse kinni Moskvas ja veel mitmetes teistes Vene linnades. Kes vastu ajas, oli kurjategija ja pandi kinnimajja. Meie meetmed on selle kõrval nagu tihase siutsatus traktorimürina taustal.

Paraku ongi nii, et Vooglaiu sugused juunikommunistidest, inkvisiitoritest ja usukannatajatest põmmpead saavad tekkida vaid neis geograafilistes punktides, kus riigikorraks on demokraatia. Vabadus. Mis paradoksaalsel kombel tähendab ka seda, et vähemus peab enamusega mingil moel arvestama. Venemaal istuks Vooglaid, kui kutsuks seal üles kodanikuallumatusele, lihtsalt hullaris või peaks oma loenguid kusagil vangimajas.